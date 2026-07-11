Mort du Sud-Africain Jayden Adams, milieu de terrain des Bafana Bafana qui a participé au Mondial 2026

Le milieu de terrain Jayden Adams, qui venait de disputer le Mondial 2026 avec l'équipe d'Afrique du Sud, est mort brutalement samedi 11 juillet à l'âge de 25 ans, a annoncé le ministre des Sports sud-africain.

La nouvelle a choqué le monde du football par sa brutalité. Jayden Adams est mort après sa participation à la Coupe du monde. « C'est profondément choqué et le cœur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams », a déclaré dans un communiqué Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, sans préciser la cause du décès, qui « n'a pas encore été confirmée ». « Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents », a-t-il ajouté.



« La mort nous a cruellement volé l'un des nôtres », a réagi l'Union des joueurs sud-africains sur son compte X, tandis que la Confédération africaine de football a écrit plus sobrement que « le football a perdu l'un des siens. »

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'est dit « incroyablement triste » après la mort de Jayden Adams, offrant ses « pensées et condoléances de la part de tout le monde au sein de la Fifa et de la communauté internationale du football à sa famille, ses amis et ses coéquipiers. »



La police ouvre une enquête La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès. Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au 1ᵉʳ tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A : les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la Corée du Sud, où il est entré à la 80ᵉ minute. Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.



