Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés

Le cas de vol a eu lieu à Linguère dans la nuit du lundi 08 septembre au mardi 09 septembre 2025. En effet, il s'agit d' individus non encore identifiés et lourdement armés, qui ont attaqué une agence Wave sise au quartier Escale, non loin du marché central. Les malfrats ont fait irruption sur les lieux vers 2 heures du matin à bord d'un véhicule de type 4×4. Après un tir de sommation, les cambrioleurs ont rapidement neutralisé les vigiles en service avant de défoncer la porte centrale de l'agence. Selon un témoin qui habite à deux pas de l'agence et qui observait la scène à travers les vitres de sa fenêtre, les assaillants étaient lourdement armés. Ainsi, ils ont emporté le coffre-fort contenant la somme de 21 800 000 F CFA, avant de se volatiliser dans la nature. Un jeune boulanger qui se rendait à son lieu de travail n' a pas été épargné de l'action des voleurs car ce dernier a été neutralisé puis dépouillé des recettes journalières et de son téléphone portable. Pour rappel, les faits se sont déroulés sous une pluie diluvienne avec une coupure d'électricité.

L' on nous signale que le propriétaire de ladite agence Wave appartient à B. S. un célèbre vendeur multi-services résidant à Dahra Djoloff . La police a ouvert une enquête.



Zale Ndiaye (Linguère)