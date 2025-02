Linguère : Le collectif pour la défense des intérêts de Yang Yang dénonce une gestion solitaire et nébuleuse du maire Mouhamed Sène

Poursuivant, Papa Momar Lo de préciser qu'ils ont été témoins des décisions arbitraires et contraires aux intérêts de la communauté dont le Maire Birame Sène est responsable. Un exemple palpable, d'après Papa Momar Lo par ailleurs membre de la coordination communale de Yang Yang, l'installation du comité de développement sanitaire du poste de santé de Yang Yang qui est une parfaite illustration. Car à en croire M. Lo, cette installation est marquée d'irrégularités parmi lesquelles (la violation du décret portant statut des comités de développement sanitaire. En clair, pour Papa Momar Lo, les chefs de village, les conseillers municipaux, les représentants d'associations, n'ont reçu aucune convocation lors de la mise sur pied du CDS du poste de santé de Yang Yang. "Ce sont des personnes n'appartenant pas à la carte sanitaire du poste de santé de Yang Yang qui ont été élues au même moment, les trois conseils municipaux qui devaient être désignés par leurs collègues ont été choisis par le Maire lui-même.



Vu la situation qui prévaut à Yang Yang, le collectif pour la défense des intérêts de la localité dénonce la gestion solitaire et nébuleuse des fonds publics par le Maire Birame Sene. D'après Papa Momar Lo, chaque année, il est constaté un grand fossé entre le budget voté et les réalisations.

Face à la presse, le porte parole des contestataires dira que les ASC ne reçoivent plus leur subvention, les bourses familiales destinées aux personnes vulnérables sont détournées à des fins politiques. En somme, pour Monsieur Lo, le Maire de Yang Yang ne défend que ses propres intérêts et ceux de ses partisans au détriment de l'intérêt général.



Parlant des difficultés de la commune , Papa Momar Lo de dire que Yang Yang étant commune depuis 2014, jusqu'à nos jours, il n'existe pas de siège pour cette collectivité territoriale (Yang Yang), les travaux de la construction de l'hôtel de ville qui avaient commencé sont aujourd'hui à l'arrêt. D'après Monsieur Lo, les rencontres municipales se tiennent dans l'école élémentaire.



Un fait inédit signalé dans la commune de Yang Yang , selon Oumar Samba Ngoodj, chef de village de Belel Kely, le forage qui devait être implanté à Djabi Sapo (un village de Yang Yang) est délocalisé à Tongo, le village du maire Birame Sène. Du coup, les habitants de Belel Kely dénoncent énergiquement l'action de l'edile Mouhamed Sène qui défraie la chronique dans le milieu.



Le moins que l'on puisse dire, le torchon brûle entre le Maire Birame Sène et ses administrés. L'intervention des autorités étatiques est demandé avant que le pire ne se produise.

