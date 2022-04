Ligue des champions : Sadio Mané établit un nouveau record et efface Cristiano Ronaldo des tablettes…

En inscrivant son 14ème but en phase à élimination directe de la ligue de champions, ce mardi, contre Villarreal (2-0, match aller demi-finale), Sadio Mané est entré un peu plus dans l’histoire.



Désormais, il dépasse le quintuple ballon d’or portugais, Cristiano Ronaldo (meilleur buteur de l’histoire de la LDC avec 140 unités), ancien détenteur du record avec 13 réalisations signées entre 2017 et 2018 dans les matches dits couperet. Mané avait égalé ce record avec son but inscrit contre Benfica le 05 avril 2020, en quart de finale aller de la LDC (3-1.)



Mieux, le sénégalais a égalé le record de Didier Drogba, une autre légende du football, le meilleur buteur africain en Ligue des champions avec 14 buts dans la phase éliminatoire (44 buts au total contre 23 pour Mané.)



Après son premier sacre en Ligue de champions en 2019 avec Liverpool, suite à la finale perdue en 2019 (3-1 contre le Real Madrid), Sadio Mané est plus que jamais engagé dans la course au titre en LDC…