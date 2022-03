Ligue des champions : Le tirage au sort des 1/4 dévoilé avec un choc Chelsea vs Real Madrid au menu...

Selon Rmc Sport, le champion d'Europe en titre et tombeur du LOSC en huitième de finale, Chelsea défiera en quart de finale le Real Madrid, qui a de son côté éliminé le PSG au tour précédent. Le Manchester City de Pep Guardiola défiera l'Atlético Madrid de Diego Simeone.



Les deux vainqueurs de ces quarts de finale s'affronteront ensuite en demi-finale. De l'autre côté du tableau, le Bayern Munich a hérité de Villarreal tandis que Liverpool défiera Benfica.





Le tirage au sort des quarts de finale



Chelsea vs Real Madrid



Manchester City vs Atlético Madrid



Villarreal vs Bayern Munich



Benfica vs Liverpool