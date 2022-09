Ligue 2 : Papiss Demba Cissé ouvre son compteur avec Amiens…

Le vétéran, Papiss Demba Cissé (37 ans) a parfaitement ouvert son compteur but avec Amiens, ce samedi, face à Chamois Niortais, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 2. Auparavant, l’ancien du FC Metz et de Newcastle avait même délivré une passe décisive à son coéquipier, Mamadou Fofana, qui a ouvert le score à la 55e.



Toujours redoutable dans la surface de réparation adverse, Papiss Cissé a transformé à la 60ème minute, un penalty qu’il a lui-même obtenu. À 37 ans, 3 mois et 14 jours, il devient le buteur le plus âgé d’Amiens SC.



L’attaquant international sénégalais qui a signé cet été avec Amiens en L2 était libre de tout contrat. Il s’agit-là de son deuxième match de la saison.