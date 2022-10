Ligue 2 (2ème journée) : Les attaquants font le spectacle, le DUC corrige Jamono de Fatick…

OSLO FA 2-1 AJEL FC



JAMONO FK 1-3 DUC



DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022



OUAKAM - NDIAMBOUR



LUNDI 24 OCTOBRE 2022



ASC HLM - UCST PORT

DEMBA DIOP 0-0 AMITIÉ FC-1 AJEL FCJAMONO FK 1-LUNDI 24 OCTOBRE 2022ASC HLM - UCST PORT

Le spectacle était au rendez-vous sur les terrains qui accueillaient la deuxième journée de Ligue 2 du championnat professionnel sénégalais. Si le derby entre Thiès FC et Mbour Petite Côte qui s’est joué plus tôt, le vendredi, s’est soldé par une victoire serrée des Mbourois (1-0), les rencontres de ce samedi ont été riches en buts et en spectacle.Sur les quatre affiches qui étaient au programme ce samedi, dix buts ont été inscrits malgré le nul blanc constaté entre Demba Diop et Amitié FC qui ont fait baisser la moyenne.Dans une rencontre très prolifique, les pensionnaires de Dakar université club (DUC) ont étrillé le Jamono de Fatick qui évoluait sur son terrain (1-3.)Le DUC enchaîne bien suite à son nul (0-0) devant Wallydaan. Ces derniers ont pris le dessus sur Keur Madior qui a une nouvelle fois plié (2-1) en plus d’une défaite (1-0) face à l’US Ouakam.Oslo FA a signé sa première victoire de la saison en s’imposant (2-1) à la fin de leur opposition contre Ajel FC. Les rufisquois avaient pourtant pris le meilleur sur HLM (1-0) pour leur première sortie…Seules deux rencontres sont encore au menu de cette seconde journée de Ligue 2, Ouakam vs Ndiambour ce dimanche et puis l’ASC HLM face au Port, le lundi après-midi.THIÈS FC 0--1 KEUR MADIOR