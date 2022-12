Ligue 1 (10e journée) : Les Diambars explosent le CNEPS et restent sur le podium, Dakar Sacré-Cœur corrige l’AS Douanes…

Les Diambars de Saly ont été sans pitié contre la lanterne rouge de la Ligue 1, le CNEPS de Thiès. Dans ce duel qui était très déséquilibré dès le départ, la rencontre a été à sens unique avec une démonstration de force des académiciens, qui ont fait trembler les filets à quatre reprises (4-0) !



Avec un joli doublé de Malèye Diagne en première mi-temps, les Diambars n’ont pas tremblé au moment de sceller le sort de ce match qui leur permet de conforter une belle troisième place au classement, avec 18 points, à deux unités du leader Guédiawaye FC.



Durant cette plaisante 10ème journée de L1, il y a eu une pléthore de buts dans le duel des mal classées entre le 11ème DSC et le 13e et avant-dernier de la L1, l’AS Douanes. Une rencontre qui a tourné en faveur des Gones de Dakar-Sacré-Cœur qui ont étrillé les douaniers par le score de 3-0 !



Les bleu et blanc se donnent un gros bol d’air avec ces trois précieux point alors que l’AS Douanes s'embourbe dans le fond du classement.