Diourbel : un gérant Wave condamné après la disparition mystérieuse de plus de 3 millions Fcfa…« J’ignore où est passé l’argent »

À Diourbel, une affaire de détournement de fonds impliquant un prestataire de la plateforme de transfert d’argent Wave a connu son épilogue judiciaire. Comme le rapporte le quotidien L’Observateur, S. Ndiaye, gérant de points de vente Wave à Touba, a été condamné hier jeudi 21 mai 2026 à huit mois de prison ferme pour abus de confiance portant sur plus de 3 millions de FCfa.



Le Tribunal des flagrants délits de Diourbel l’a reconnu coupable d’avoir détourné précisément la somme de 3 439 980 FCfa au préjudice de son employeur. En plus de sa peine d’emprisonnement, il devra verser 4,5 millions de FCfa de dommages et intérêts à la partie civile.



Selon les informations publiées par L’Observateur, les faits remontent à l’année 2023. Ce jour-là, S. Ndiaye, né en mars 1991 à Touba, marié et père de cinq enfants, avait reçu la somme litigieuse en fin d’après-midi dans le cadre de ses fonctions. Il devait restituer l’argent dès le lendemain matin, conformément aux procédures en vigueur.



Mais contre toute attente, le prestataire ne s’est jamais exécuté. Malgré plusieurs mises en demeure de son employeur, il aurait multiplié les manœuvres dilatoires sans jamais rembourser le moindre franc. Excédé par cette situation qui traînait depuis plusieurs années, son employeur, identifié sous le nom de S. Diagne, a finalement porté plainte auprès du parquet.



Le dossier a conduit à l’arrestation rapide du mis en cause. Fait aggravant dans cette affaire : S. Ndiaye était déjà connu de la justice pour des faits similaires. D’après L’Observateur, il avait déjà été condamné auparavant par ce même tribunal pour abus de confiance.



Face au juge Bachir Kane, le prévenu, qui comparaissait sans avocat, a reconnu avoir reçu l’argent, tout en tentant de justifier sa gestion approximative.



« Je ne vais pas nier ici avoir reçu les 3 439 980 FCfa en question. Mais le fait est que j’ai constaté dans ma gestion des manquants difficiles à expliquer. Le problème, c’est que j’ignore où est passé l’argent », a-t-il déclaré à la barre.



Une ligne de défense qui n’a guère convaincu la partie civile. L’avocat de Wave a dénoncé un comportement irresponsable et rappelé que depuis plus de trois ans, le prévenu n’avait jamais formulé la moindre proposition sérieuse de remboursement.



S’appuyant sur les dispositions de l’article 383 du Code pénal, la défense de la partie civile a réclamé la somme de cinq millions de FCfa à titre de dommages et intérêts avec contrainte par corps au maximum.



De son côté, le procureur de la République a considéré les faits suffisamment établis et a requis l’application stricte de la loi.



Après délibération, le tribunal a finalement condamné S. Ndiaye à huit mois de prison ferme et au paiement de 4,5 millions de FCfa à la partie civile.

