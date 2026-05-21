Thiès / Distribution de kits alimentaires pour la Tabaski : Maïmouna Sène accompagne les familles à Thiès-Ouest

En cette période de veille de l'Aïd El Kabir, l'ancienne députée, Maïmouna Sène, entend appuyer les populations de Thiès-Ouest en denrées alimentaires (kits). La nature du don est ainsi constituée de plusieurs tonnes de sacs de pommes de terre et d'oignons. "Il s'agit d'un geste de solidarité pour accompagner les familles", a-t-elle déclaré.
La candidate aux prochaines élections locales, comme à l'accoutumée, va procéder à la distribution de kits alimentaires aux populations de sa commune, notamment aux familles démunies durement impactées par la situation de crise qui sévit dans ce pays.
Une fois élue maire de la commune de Thiès-Ouest, Maïmouna Sène entend contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des habitants en prêtant notamment une oreille attentive aux préoccupations des populations et en se démarquant de la gestion de certains maires dont leurs budgets de fonctionnement dépassent de loin ceux liés à l'investissement...
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