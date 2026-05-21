Lancement des « Boutisol » à Bambey / Alioune Dione fait du « consommer solidaire » un levier de souveraineté territoriale

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a procédé mercredi à Bambey au lancement officiel des « Boutisol » (Boutiques Solidaires), un dispositif visant à structurer les circuits courts et à promouvoir la consommation locale. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’Année 2026 dédiée à l’Emploi et à l’Économie sociale et solidaire, décrétée par le président Bassirou Diomaye Faye.



Devant une assistance composée d’acteurs de l’économie locale, de représentants de coopératives et de plusieurs membres du gouvernement, le ministre a détaillé les ambitions du programme : « Les territoires doivent devenir les moteurs de la souveraineté économique. Les Boutisol sont une réponse concrète au chômage et à la cherté de la vie », a-t-il déclaré.



La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs figures de l’exécutif, parmi lesquelles le ministre des Armées, Birame Diop, la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, ainsi que le ministre des Transports, Yankhoba Diémé. Concrètement, le programme Boutisol prévoit le déploiement de trois modèles de commerces de proximité : des boutiques sources (approvisionnement direct producteurs) ;, des boutiques technologiques (vente d’équipements à usage collectif) ;des boutiques témoins (vitrines pédagogiques pour les bonnes pratiques).Lors du lancement, plusieurs coopératives productives solidaires (CPS) ont reçu des attestations et des lots d’équipements pour démarrer leur activité.



Le temps fort de la matinée restera le lancement officiel du slogan « CONSOM’ESS », contraction de « consommer solidaire ». Le ministre en a fait une injonction claire : privilégier les biens et services issus des filières locales pour rompre avec la dépendance aux importations. « Nous devons briser ce cercle vicieux où nos producteurs produisent sans débouchés, et nos consommateurs achètent importé faute de visibilité », a martelé Alioune Dione.