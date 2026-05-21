Licenciement abusif : l’AEME condamnée à verser plus de 64 millions à Bachir Fofana

Le Tribunal du travail hors classe de Dakar a rendu une décision importante dans un litige opposant le journaliste Bachir Fofana à son ancien employeur, l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (AEME). L’institution publique a été reconnue coupable de licenciement abusif et condamnée à verser plus de 64 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
Selon le jugement, la somme totale s’élève à 64 513 000 francs CFA environ. Elle comprend notamment près de 55 millions au titre du licenciement abusif, ainsi que plus de 5,4 millions de francs CFA d’indemnité compensatrice de préavis, en plus d’autres frais annexes.
Un licenciement jugé brutal
Les faits remontent au 1er août 2024, date à laquelle Bachir Fofana, alors directeur de la communication de l’AEME, a été remercié sans préavis. La nouvelle direction, récemment installée à la mi-juin de la même année, aurait motivé cette rupture par une supposée « insubordination ».
Toutefois, le salarié n’a pas bénéficié du préavis légal, la décision ayant été exécutée immédiatement, avec une demande de quitter les lieux le jour même. Une procédure qualifiée de licenciement sec, qui a été contestée devant la juridiction compétente.
Une victoire judiciaire après près de deux ans de procédure
Après près de deux années de procédure, le Tribunal du travail a finalement donné raison au journaliste, estimant que la rupture du contrat ne respectait pas les règles encadrant le droit du travail.
Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur d’un million de francs CFA, en attendant les suites éventuelles du dossier.
Une décision encore susceptible d’appel
L’AEME dispose d’un délai de quinze jours pour faire appel de cette décision. Il reste donc à savoir si l’agence publique choisira de s’y conformer ou de poursuivre la bataille judiciaire.
Selon le jugement, la somme totale s’élève à 64 513 000 francs CFA environ. Elle comprend notamment près de 55 millions au titre du licenciement abusif, ainsi que plus de 5,4 millions de francs CFA d’indemnité compensatrice de préavis, en plus d’autres frais annexes.
Un licenciement jugé brutal
Les faits remontent au 1er août 2024, date à laquelle Bachir Fofana, alors directeur de la communication de l’AEME, a été remercié sans préavis. La nouvelle direction, récemment installée à la mi-juin de la même année, aurait motivé cette rupture par une supposée « insubordination ».
Toutefois, le salarié n’a pas bénéficié du préavis légal, la décision ayant été exécutée immédiatement, avec une demande de quitter les lieux le jour même. Une procédure qualifiée de licenciement sec, qui a été contestée devant la juridiction compétente.
Une victoire judiciaire après près de deux ans de procédure
Après près de deux années de procédure, le Tribunal du travail a finalement donné raison au journaliste, estimant que la rupture du contrat ne respectait pas les règles encadrant le droit du travail.
Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur d’un million de francs CFA, en attendant les suites éventuelles du dossier.
Une décision encore susceptible d’appel
L’AEME dispose d’un délai de quinze jours pour faire appel de cette décision. Il reste donc à savoir si l’agence publique choisira de s’y conformer ou de poursuivre la bataille judiciaire.
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