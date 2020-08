Lettre ouverte à Khalifa Ababacar Sall.

Cher (e)s Compatriotes, Sénégalaises, Sénégalais de l’Extérieur ;







L’union des cœurs et des consciences autour d’un seul combat, celui du Coronavirus, formulée par le Président Khalifa Ababacar SALL à l’endroit de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, montre à bien des égards, son indéfectible engagement aux côtés des populations.







Son appel à la consolidation d’un État de droit autour de valeurs républicaines conforte, si besoin en était, son serment de rassembler notre Peuple autour d’un seul But et d’une même Foi.







La réaction du Président Khalifa Ababacar SALL, d’une hauteur inégalable, fait de cet homme une personnalité peu ordinaire car rares sont les leaders de la classe politique Sénégalaise qui sont aptes, de façon non équivoque, à faire don de leur personne à la Nation après avoir subi une injustice dont plus personne ne doute aujourd’hui.







Malgré tous les obstacles et subterfuges de ses adversaires politiques, le Président Khalifa Ababacar SALL, dans sa sagesse et sa grande humilité, a décidé de PARDONNER et de faire montre de son esprit républicain pour aller à la rencontre de son peuple afin de lui proposer la mise en œuvre des conclusions des Assises Nationales qui posera les jalons d’une démocratie viable, d’une économie forte et d’un Sénégal où la priorité sera l’amélioration des conditions de vie des populations.







Cher (e)s Compatriotes, Sénégalaises, Sénégalais de l’Extérieur ;







Sachons faire le choix qui nous conduira vers le développement où nous aurons un faible taux de chômage, une croissance soutenue, une agriculture et un élevage modernes, des hôpitaux de niveau élevé dans chaque région, des universités modernes, d’un Institut de Prévoyance des Retraites qui rende à César ce qui lui appartient de droit afin de leur permettre de vivre dans la dignité.







Le souci du Président Khalifa Ababacar SALL à l’endroit des populations et de la diaspora sur les mesures à adopter dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 et l’importance qu’il accorde au dialogue Islamo-Chrétien témoignent que « le Socialisme à hauteur d’Homme » existe bel et bien et qu’il est la voie qui correspond à tout point de vue à notre culture et à notre manière de vivre.







M. le Président Khalifa Ababacar SALL, votre message rallume en chacun d’entre nous l’espoir de voir un jour notre Sénégal franchir avec vous l’étape d’un développement qui profite réellement à notre peuple et de mettre définitivement derrière nous l’ère des promesses qui ne sont jamais tenues.







Ensemble pour l’intérêt supérieur de la Nation.







Papa Makhtar TALL