Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 propulsent l'IA Galaxy vers de nouveaux sommets

Samsung Electronics Co. Ltd. révèle aujourd’hui ses nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, ainsi que les Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro lors du Galaxy Unpacked à Paris.







La série Galaxy Z est la plus fine et la plus légère jamais conçue, optimisée pour la portabilité. Son design parfaitement symétrique avec des bords droits offre une finition esthétiquement épurée, tandis que le nouvel écran externe du Galaxy Z Fold6 offre une expérience de visionnage plus naturelle de type barre. Elle est conçue pour offrir encore plus de durabilité avec une meilleure absorption des chocs dus aux impacts externes. La nouvelle série Galaxy Z est également dotée d'un cadre Armor Aluminum amélioré et du verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ce qui en fait la série Galaxy Z la plus solide à ce jour.







Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont tous deux équipés de la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3 pour Galaxy, le processeur mobile Snapdragon le plus avancé à ce jour. Ce processeur est optimisé pour le traitement IA et offre des graphismes améliorés ainsi qu'une performance globale améliorée.







Avec l’Assistant Notes sur Samsung Notes, la traduction, les résumés et la mise en forme automatique sont proposés pour rendre la prise de notes de réunion simple et facile.











La toute nouvelle application Google Gemini est entièrement intégrée à la nouvelle série Galaxy Z, offrant votre propre assistant alimenté par l'IA directement sur votre téléphone. En faisant simplement glisser le coin de l'écran ou en disant « Hey Google », vous pouvez faire apparaître l’overlay de Gemini et obtenir de l'aide pour l'écriture, l'apprentissage ou la planification. De plus, la fonction Entourer pour Rechercher vous permet d’obtenir des résultats de recherche instantanés.







L'application Interprète dispose d'un nouveau mode de conversation qui permet aux deux parties de visualiser facilement les traductions sur les écrans principaux et externes pour des interactions plus naturelles. Elle propose également une traduction unidirectionnelle pour une compréhension facile pendant les cours ou tout autre type de présentation.











L’Assistant Photo sur le grand écran facilite la création de contenu de qualité professionnelle.







La Flex Window Super AMOLED de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip6 a encore été améliorée, permettant des fonctions assistées par l'IA sans même avoir besoin d'ouvrir l'appareil.











Les nouveaux capteurs de 50 MP grand-angle et ultra-grand-angle de 12 MP offrent une expérience caméra améliorée avec des détails clairs et nets sur les photos. La fonction Nightography, améliorée avec la HDR vidéo, vous permet de capturer des vidéos plus lumineuses, même dans des conditions de faible éclairage. Les Galaxy Z Fold6 et Flip6 sont protégés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de niveau défense de Galaxy.