Les aiguilleurs du ciel du Sénégal chargent la direction de l’ASECNA : « le DG est en train de nous suspendre, de nous menacer… On ne se laissera pas faire!! »

En effet, dans le cadre de leur point de presse tenu ce vendredi, François Paul Gomis, le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel du Sénégal a levé la lumière sur les affirmations de leur directeur qui soutient dans les médias que parmi les 19 points de revendications, il y a 11 points qui sont satisfaits.

« ces 11 points là ce ne sont pas de nouveaux ponts, c'était juste des point qui concernaient les formations et recyclages et les échanges contrôlés… Ce sont des acquis qui étaient là mais gelés pour des raisons qu’on ignore, donc c'était juste des reprises. Mais pour les 8 autres points qui concernent la rémunération, le reclassement, le manque d'effectif au sein des contrôleurs aériens il n'y a pas eu d'accord », a expliqué le secrétaire général.

De même, au cours de la grève qu’ils avaient entamée, il dénonce l'attitude adoptée par la direction, un abus de pouvoir et une série de dénigrement dont ils sont victimes.

« Le directeur général est en train de nous suspendre, de nous menacer et même d’affecter certains de nos collègues. Entre temps, nous avons aussi constaté que des agents de l’Asecna sont en train de battre une campagne médiatique dans le but de diaboliser les contrôleurs aériens.

Il y a beaucoup de non dits sur cette affaire, des incidents qui se sont passés au cours de cette grève que l’Asecna est en train de camoufler.

Lors de notre mouvement, des contrôleurs aériens ont été chassés des tours de contrôle et des salles de contrôle et à leur place, ils ont mis des gens qui n’ont aucune qualification et des retraités. C'est pour ces raisons qu’on a décidé de ne pas se laisser faire bien qu'on soit en période d'accalmie parce que le ministre nous l’avait demandé le temps de nous trouver une solution », a-t-il rajouté.



Toutefois, pas de solution après la réunion du comité des ministres qui est prévue le 17. On va se réunir et la base va décider si elle va réactiver le plan ou pas...