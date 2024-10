Les Lions de la Plage en route pour l’Égypte : le Sénégal prêt à défendre son titre de champion d’Afrique

Les joueurs, sous la bannière nationale, partiront ce mercredi en Égypte avec l’ambition de conserver leur couronne et d’affirmer leur domination dans la discipline. Forts d’une solide expérience et d’une détermination inébranlable, les Lions de la plage sont déterminés à ramener une nouvelle fois le trophée au Sénégal.



Cette cérémonie, souligne l’importance du soutien des autorités et du peuple sénégalais dans cette nouvelle aventure sportive