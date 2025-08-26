Les 5 milliards destinés aux victimes des manifestations : Papa Djibril Fall demande des explications au ministre de la justice


Devant le ministre de la justice, garde des sceaux, le député Papa Djibril Fall a manifesté ses préoccupations sur les fonds qui ont été destinés aux victimes des dernières manifestations politiques. « Mr le ministre, nous voulons en savoir plus sur les fonds qui ont été dégagés pour les victimes de ces manifestations. D’ailleurs, nous pensons que ces 5 milliards auraient été dégagés pour d’autres priorités », a indiqué le député non-inscrit qui prenait la parole devant ses collègues ce mardi lors de la séance plénière sur le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte. 
Mardi 26 Août 2025
