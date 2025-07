Le yeureumteulou n’occultera pas la réalité ( par Thierno Bocoum )

Le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2025–2027 a été présenté devant l’Assemblée nationale dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), conformément à la loi organique sur les lois de finances.



Ce document établit les prévisions macroéconomiques, les hypothèses de croissance, les équilibres budgétaires, les priorités d’investissement et les politiques de subvention sur un horizon triennal.



Moins d’une semaine après cette présentation officielle, le Premier ministre annonce un plan de redressement, suggérant une réorientation stratégique profonde. Une telle annonce met gravement en cause le principe de sincérité qui gouverne l’action budgétaire et la transparence devant les représentants de la nation.



Le principe de sincérité impose que les documents budgétaires reflètent une vision honnête, cohérente et réaliste de la trajectoire économique de l’État.



Changer radicalement de discours en moins d’une semaine revient à admettre le DPBEP présenté à l’Assemblée était délibérément trompeur.



Le reste n’est que du yeureumteulou, du layam layami et du lakhou tiakhane au moment où le pays souffre.



Thierno Bocoum

Président AGIR