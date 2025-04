Le voleur fantôme du Trésor public : un cambriolage de haut vol, 37 jours de cavale et une arrestation surprenante

C'est une affaire digne des meilleurs thrillers policiers. Un cambriolage audacieux dans les locaux de la direction de l'informatique du Trésor public, une enquête sans preuves matérielles, 37 jours de traque... et un suspect qui avait apparemment "oublié" son forfait.



Le mercredi 9 avril 2025 marque la fin de la cavale de Moctar Sall, présumé auteur de ce vol spectaculaire. Deux ordinateurs connectés au serveur central et 200 000 F CFA ont disparu. Mais le plus inquiétant résidait dans les données financières sensibles contenues dans ces machines.



Dans la nuit du 3 mars, le suspect s'est introduit au 15 rue Malenfant en escaladant un arbre jusqu'au deuxième étage. Aucune empreinte, aucune trace ADN exploitable, des caméras de surveillance défaillantes : l'enquête semblait vouée à l'échec.



Pourtant, les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar ont relancé l'affaire à partir de simples "brides d'informations". Sans preuves scientifiques, ils ont joué de technologie et d'intuition.





Les enquêteurs ont analysé les données téléphoniques et examiné des heures d'enregistrements vidéo. Une silhouette escaladant un arbre est finalement identifiée. Le numéro de Moctar Sall, originaire de Banadji, apparaît alors comme un fil conducteur.



Après des semaines de surveillance, l'individu est interpellé sans résistance au marché Sandaga, en plein cœur de Dakar.



"J'avais oublié ce cambriolage"

En garde à vue, Moctar Sall se montre étonnamment coopératif. Il reconnaît les faits, donne le nom de son receleur présumé ("Malaw"), mais déclare avec un détachement troublant :



"Pour être franc, j'avais complètement oublié cette affaire jusqu'à mon arrestation."



Selon nos sources, le suspect reste d'un calme déconcertant après deux jours de garde à vue. Les recherches se poursuivent pour retrouver les ordinateurs volés et mettre la main sur le receleur.



Les points clés de l'affaire :

- Un cambriolage technique sans traces exploitables

- 37 jours d'enquête minutieuse

- Une arrestation surprise

- Un suspect atypique et coopératif

- Les précieuses données du Trésor toujours introuvables