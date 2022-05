Le trophée de la Can dans les régions : Fanaye réserve un accueil chaleureux à la caravane du « Trophy Tour »

La tournée nationale de la Coupe d’Afrique des nations a fait escale à Fanaye, dans le département de Podor, ce mardi. Le trophée s’est offert une parade, à bord d'une voiture toit ouvrant, sur laquelle s’est assis le maire. Aliou Gaye a brandi l’objet tant convoité devant ses administrés.



« Je suis simplement heureux et reconnaissant de recevoir le trophée de la CAN », a-t-il déclaré. L'édile a assuré se réjouir de la présentation du trophée remporté par le Sénégal dans les 14 régions.



Le maire de Fanaye a déclaré que lui et ses administrés s'étaient fixé comme objectif de réserver un bel accueil à la caravane du « Trophy Tour ». Comme cela s’est confirmé avec un bain de foule dans les rues de la Commune...