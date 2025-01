Le maître artisan de Ziguinchor : Il fabrique des voitures à la main, sans machine ni soutien

À Ziguinchor, un homme discret défie les normes de l'innovation locale. Alioune Badara Fall, un passionné de mécanique et de création, est l'un des rares Sénégalais à fabriquer des voitures de ses mains, sans recours aux machines modernes ni à un atelier équipé. Depuis 2021, il a réussi à concevoir sa première voiture, et en 2024, il a déjà réalisé une deuxième édition de ce projet audacieux. Ce travail, qui relève d'un véritable exploit, est effectué dans son domicile familial, avec l'aide de sa famille et de quelques amis. Le matériel nécessaire à la fabrication des véhicules est souvent acquis à la sueur de son front, ses pièces détachées étant achetées au fur et à mesure dans des magasins spécialisés, mais l’assemblage reste entièrement manuel.







Alioune ne recherche ni reconnaissance, ni argent dans cette aventure. C'est la passion qui le pousse à innover et à offrir une solution locale aux défis industriels du pays. Malgré son dévouement, il déplore l'absence de soutien de la part des autorités sénégalaises, qui, selon lui, devraient être les premières à venir à sa rencontre pour encourager de telles initiatives. Loin de se laisser décourager, Alioune rêve qu'un jour, ses inventions puissent être exposées dans des musées ou mises en avant comme exemples de génie local. Mais pour l'heure, ses créations restent dans l'ombre, loin des projecteurs, faute de soutien et d'accompagnement institutionnel.







Ce manque d'accompagnement fait écho à un problème plus vaste : celui de l'absence d'infrastructures et de moyens pour encourager l'innovation en Afrique. Alioune Badara Fall incarne une jeunesse ambitieuse, talentueuse et déterminée, mais aussi abandonnée par ses institutions. Il est urgent que le Sénégal reconnaisse et soutienne ses inventeurs locaux comme lui, afin qu'ils ne soient pas contraints de se contenter de bribes d'opportunités. Un homme comme Alioune pourrait bien être à la tête d'une révolution industrielle, si seulement on lui en donnait les moyens...