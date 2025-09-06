Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté

Le départ de Tunisie, prévu dimanche, d'une flottille transportant militants propalestiniens et aide humanitaire pour Gaza, a été reporté, ont indiqué les organisateurs samedi.



Les organisateurs ont annoncé avoir reprogrammé le départ des bateaux partant de Tunis à mercredi, pour des "raisons techniques et logistiques".



Le départ de la flottille avait déjà été reporté, notamment en raison des conditions météorologiques.



La flottille "Maghreb Sumud" doit rejoindre les bateaux de la flottille internationale "Global Sumud" déjà partis d'Espagne et d'Italie.



Ensemble, elles ont pour objectif "d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien", selon les organisateurs.



La bande de Gaza est le théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.



Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".