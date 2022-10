Le centre Guindi envahi par les eaux de pluie : la ministre Ndèye Fatou Diané promet d’y remédier

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, était en visite ce vendredi au centre Guindi, en compagnie d'une forte délégation. Cette visite entre dans le cadre des protocoles de prise de contact avec les services et structures coiffés par son ministère.

Accueillie par la directrice du centre et son équipe, Mme Ndèye Fatou Diané Guèye, après avoir visité, s’est désolée de la situation et de l'état des lieux. Le centre Guindi n’est pas épargné par les eaux de pluie. La cour, les chambres et certains bureaux sont toujours envahis par l'eau, sans compter le mur qui s’est affaissé. Une situation qui a poussé la direction à évacuer les enfants internés pour les confiner dans d'autres maisons en attendant que le centre soit réhabilité.

Après constat de ce désastre, le ministre, sur instruction du président, a promis tout son soutien à la direction. Elle en a profité pour communiquer le numéro vert (#116) mis à la disposition des enfants en situation instable ou ceux en danger ou partout dans le pays, de contacter leurs agents par le biais de ce numéro. De ce fait, ils pourront se déplacer pour leur venir en aide.