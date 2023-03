Landing Badji (As Pikine) : « On était là-bas pour remporter la Coupe et rien d’autre ! »

Avec l’AS Pikine (Ligue 1), le grand gardien des Lionceaux était déjà brillant dans le championnat sénégalais. Un talent qu’il a démontré tout au long de la CAN des U20 avec zéro but encaissé ! Interrogé sur l’état d’esprit du groupe, il fera savoir que seule la victoire finale était envisageable pour le Sénégal. « On était là-bas pour remporter la Coupe et rien d’autre », a fait savoir le meilleur portier du tournoi.