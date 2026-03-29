Lancement de la semaine de l’Amicale Sénégal-Mauritanie : un pont entre deux peuples frères



Selon lui, cette semaine vise à renforcer la coopération populaire, en complément des actions institutionnelles déjà engagées par les autorités des deux États. Le projet bénéficie d’ailleurs du soutien affirmé des gouvernements sénégalais et mauritanien. Le Premier ministre Ousmane Sonko a, à travers une correspondance officielle, exprimé son engagement pour la réussite de l’événement, tout comme le ministère des Affaires étrangères et les représentations diplomatiques des deux pays.



Plusieurs organisations et associations prennent part à l’organisation, notamment l’ISRA, l’ISEMS, ainsi que les associations de ressortissants sénégalais en Mauritanie et mauritaniens au Sénégal, sans oublier les étudiants mauritaniens établis à Dakar.



Le programme prévoit une caravane qui partira de la Patte d’Oie, à Dakar, le 23 juillet, en direction de Rosso Mauritanie, avant de rallier Nouakchott. Sur place, les activités se dérouleront dans un espace populaire aménagé en quartier général, loin des cadres formels habituels, afin de favoriser une communion directe entre les populations.