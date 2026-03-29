Lancement de la semaine de l’Amicale Sénégal-Mauritanie : un pont entre deux peuples frères

La cérémonie de lancement du programme de la semaine de l’Amicale Sénégal–Mauritanie s’est tenue ce samedi 28 mars 2026, marquant le coup d’envoi d’un événement d’envergure prévu du 23 juillet au 1er août 2026 à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie.
Prenant la parole lors de cette rencontre, le président du comité d’initiative, Dr Mavelout Dieng, a mis en avant la portée symbolique et stratégique de cette initiative, fruit de plus d’une année de préparation. « Nous sommes là pour être le cordon ombilical entre le Sénégal et la Mauritanie », a-t-il déclaré, insistant sur les liens historiques, culturels et religieux qui unissent les deux pays, qu’il décrit comme « un seul peuple partagé en deux nations ».
Prenant la parole lors de cette rencontre, le président du comité d’initiative, Dr Mavelout Dieng, a mis en avant la portée symbolique et stratégique de cette initiative, fruit de plus d’une année de préparation. « Nous sommes là pour être le cordon ombilical entre le Sénégal et la Mauritanie », a-t-il déclaré, insistant sur les liens historiques, culturels et religieux qui unissent les deux pays, qu’il décrit comme « un seul peuple partagé en deux nations ».
Selon lui, cette semaine vise à renforcer la coopération populaire, en complément des actions institutionnelles déjà engagées par les autorités des deux États. Le projet bénéficie d’ailleurs du soutien affirmé des gouvernements sénégalais et mauritanien. Le Premier ministre Ousmane Sonko a, à travers une correspondance officielle, exprimé son engagement pour la réussite de l’événement, tout comme le ministère des Affaires étrangères et les représentations diplomatiques des deux pays.
Plusieurs organisations et associations prennent part à l’organisation, notamment l’ISRA, l’ISEMS, ainsi que les associations de ressortissants sénégalais en Mauritanie et mauritaniens au Sénégal, sans oublier les étudiants mauritaniens établis à Dakar.
Le programme prévoit une caravane qui partira de la Patte d’Oie, à Dakar, le 23 juillet, en direction de Rosso Mauritanie, avant de rallier Nouakchott. Sur place, les activités se dérouleront dans un espace populaire aménagé en quartier général, loin des cadres formels habituels, afin de favoriser une communion directe entre les populations.
Au-delà de son aspect festif et culturel, la semaine de l’Amicale Sénégal-Mauritanie se veut un symbole fort d’intégration et de fraternité. Évoquant les liens historiques profonds entre les deux nations, Dr Dieng a rappelé que le peuplement, l’islamisation et les échanges spirituels ont largement façonné une destinée commune.
Dans un contexte marqué par des enjeux économiques majeurs, notamment l’exploitation conjointe des ressources gazières, il a salué l’exemple de coopération pacifique entre les deux pays. « Là où ailleurs les armes auraient parlé, nous avons choisi le dialogue et le partenariat », a-t-il souligné.
L’appel est ainsi lancé aux peuples sénégalais et mauritanien pour une mobilisation massive autour de cet événement, qui ambitionne de consolider durablement les liens entre les deux rives du fleuve Sénégal.
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