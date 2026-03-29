4 avril à Thiès - répétition générale : Un avant-goût du défilé des établissements et structures civiles

Une répétition générale du défilé des établissements et structures civiles a été organisée hier à la Base aérienne (École armée de l'air), sous la supervision de l'armée.
Ainsi, les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées, des structures de formation professionnelle, la Croix rouge, les anciens combattants etc..., ont défilé au rythme de la musique militaire
À la base aérienne (École armée de l'air) de Thiès, les soldats se sont très tôt mobilisés pour procéder aux derniers réglages, sous la symphonie de l'unité musicale d'élite donnant le rythme aux civils...
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