4 avril à Thiès - répétition générale : Un avant-goût du défilé des établissements et structures civiles

Une répétition générale du défilé des établissements et structures civiles a été organisée hier à la Base aérienne (École armée de l'air), sous la supervision de l'armée.

Ainsi, les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées, des structures de formation professionnelle, la Croix rouge, les anciens combattants etc..., ont défilé au rythme de la musique militaire