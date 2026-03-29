“Une première depuis des siècles”: la police israélienne empêche la tenue de la messe du dimanche des Rameaux à Jérusalem

La police israélienne a empêché le Patriarche latin de Jérusalem ainsi que le père de l’église du Saint-Sépulcre d’entrer dans le lieu saint pour célébrer la messe du dimanche des Rameaux, “pour la première fois depuis des siècles”, a affirmé le Patriarcat latin.

“Tous deux ont été arrêtés en chemin alors qu’ils se déplaçaient à titre privé (...) et ont été contraints de rebrousser chemin”, indique un communiqué conjoint du Patriarcat latin de Jérusalem et la Custodie de Terre Sainte.

“En conséquence, et pour la première fois depuis des siècles, les chefs de l’Église ont été empêchés de célébrer la messe du dimanche des Rameaux à l’église du Saint-Sépulcre”, ajoute le communiqué, alors qu’Israël a fermé tous les lieux saints de la Vieille ville de Jérusalem-Est, en invoquant des raisons de sécurité.



Contactée par l’AFP, la police n’a pas répondu dans l’immédiat.



“Une mesure déraisonnable”

Au début de l’offensive menée avec les États-Unis contre l’Iran le 28 février, les autorités israéliennes ont interdit les grands rassemblements, y compris dans les synagogues, les églises et les mosquées, limitant les rassemblements publics à une cinquantaine de personnes.



Le dimanche des Rameaux, qui ouvre la Semaine sainte, commémore la dernière montée du Christ à Jérusalem, où il avait été reçu triomphalement par une foule en liesse à quelques jours de sa crucifixion et de sa résurrection le matin de Pâques, selon les Évangiles.



Le Patriarcat latin avait également annoncé l’annulation de la procession traditionnelle du dimanche des Rameaux, qui part habituellement du mont des Oliviers pour rejoindre Jérusalem et attire chaque année des milliers de fidèles.



“Les chefs des Églises ont agi en toute responsabilité et, depuis le début de la guerre, se sont conformés à toutes les restrictions imposées”, a déclaré le Patriarcat.

