Dakar / WhatsApp, filatures et perquisitions : l’OCRTIS démantèle les ramifications d’un réseau de trafic international et de blanchiment

La traque se resserre autour d’un réseau structuré de trafic de drogue à Dakar. Dans le prolongement d’une affaire liée à la saisie de 3 kilogrammes de haschisch, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS), relevant de l’OCRTIS, a procédé, le 26 mars 2026, à une série d’interpellations ciblées dans plusieurs quartiers de la capitale.



Une enquête numérique décisive



Tout est parti de l’exploitation du téléphone portable de la principale suspecte. L’analyse des données a permis de mettre au jour des échanges compromettants (messages vocaux et images) avec sa cousine, confirmant leur implication directe dans le trafic.



Interpellations en chaîne à Grand Yoff, Sicap Foire et Cité Attaya

• 18h14 à Grand Yoff : une première complice est interpellée à son domicile.

• À Sicap Foire : un acolyte, identifié comme livreur, est arrêté à la station Touba Oil. Sa moto et deux téléphones sont saisis.

• À Cité Attaya : deux autres suspects sont interpellés grâce à un dispositif de filature et de surveillance, alors qu’ils quittaient leur appartement situé au 7e étage.



Une planque équipée pour le trafic



La perquisition de l’appartement de la Cité Attaya a permis de découvrir :

• Une boule de haschisch ;

• Du papier “Rizla”, utilisé pour le conditionnement ;

• Un ordinateur portable et cinq téléphones servant à la gestion du réseau.



Des aveux et un réseau structuré



Lors de leurs auditions, les suspects ont reconnu leurs liens avec la tête du réseau, confirmant l’existence d’une organisation bien structurée, impliquant :

• des intermédiaires,

• des convoyeurs,

• et des gestionnaires de stocks.



Les quatre individus ont été placés en garde à vue pour :

• association de malfaiteurs ;

• importation, détention et trafic international de drogues ;

• blanchiment de capitaux.



L’ensemble des stupéfiants et supports numériques a été placé sous scellés pour exploitation judiciaire.