EISMV de Dakar : une rentrée solennelle sous le signe de l’excellence et de la performance



« Les résultats sont satisfaisants et témoignent de l’engagement constant des acteurs de l’école à maintenir un haut niveau d’exigence », a-t-il indiqué, tout en encourageant la poursuite des efforts pour relever les défis futurs, notamment en matière d’innovation et d’adaptation aux enjeux sanitaires contemporains.



La cérémonie a également été marquée par des communications scientifiques et des distinctions honorifiques, mettant en lumière les contributions remarquables d’enseignants et d’étudiants. Une manière pour l’institution de valoriser l’excellence et de renforcer la dynamique d’émulation au sein de la communauté universitaire.



À travers cette rentrée solennelle, l’EISMV de Dakar réaffirme ainsi son ambition de consolider sa position de pôle d’excellence au service de la formation vétérinaire et du développement durable en Afrique.