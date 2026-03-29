EISMV de Dakar : une rentrée solennelle sous le signe de l’excellence et de la performance

La 29e édition de la rentrée solennelle de l’École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar s’est tenue ce vendredi 27 mars dans la capitale sénégalaise, en présence d’autorités académiques, administratives et de nombreux invités.
Cette cérémonie, devenue un rendez-vous majeur du calendrier universitaire, a été l’occasion de dresser le bilan des activités pédagogiques et scientifiques de l’institution, tout en réaffirmant son rôle central dans la formation des vétérinaires en Afrique de l’Ouest. L’EISMV, reconnue pour l’excellence de son enseignement, continue de former des cadres hautement qualifiés au service du développement du secteur de l’élevage et de la santé animale dans la sous-région.
Prenant la parole au nom du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal, le secrétaire général, Fary Sèye, s’est félicité des performances enregistrées par l’établissement. Il a salué les résultats obtenus tant sur le plan académique que dans le domaine de la recherche, soulignant les efforts consentis par l’ensemble du corps professoral et administratif.
« Les résultats sont satisfaisants et témoignent de l’engagement constant des acteurs de l’école à maintenir un haut niveau d’exigence », a-t-il indiqué, tout en encourageant la poursuite des efforts pour relever les défis futurs, notamment en matière d’innovation et d’adaptation aux enjeux sanitaires contemporains.
La cérémonie a également été marquée par des communications scientifiques et des distinctions honorifiques, mettant en lumière les contributions remarquables d’enseignants et d’étudiants. Une manière pour l’institution de valoriser l’excellence et de renforcer la dynamique d’émulation au sein de la communauté universitaire.
À travers cette rentrée solennelle, l’EISMV de Dakar réaffirme ainsi son ambition de consolider sa position de pôle d’excellence au service de la formation vétérinaire et du développement durable en Afrique.
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