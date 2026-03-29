Deux drones non identifiés se sont écrasés en Finlande: “Une violation du territoire”

“Des drones ont pénétré sur le territoire finlandais. Nous prenons cela très au sérieux”, a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué, ajoutant que des forces de sécurité avaient été dépêchées sur place.
La Finlande partage une frontière de 1.340 km avec la Russie.
“L’enquête sur ces événements est en cours et de plus amples informations seront communiquées une fois qu’elles auront été vérifiées”, a ajouté M. Hakkanen.
Plusieurs objets volants observés
Selon le ministère, “plusieurs objets volant à basse altitude et à faible vitesse ont été observés dans l’espace aérien finlandais, en zone maritime et dans le sud-est du pays, dimanche matin”.
L’armée de l’air a dépêché un chasseur F/A-18 Hornet pour une mission d’identification, d’après la même source.
“Un drone s’est écrasé au nord de Kouvola et un autre à l’est. La police a bouclé les zones pour les besoins de l’enquête”, a précisé le ministère.
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