Deux drones non identifiés se sont écrasés en Finlande: “Une violation du territoire”

Deux drones non identifiés se sont écrasés dimanche près de Kouvola, dans le sud de la Finlande, a annoncé le ministère finlandais de la Défense, qualifiant l’incident de “violation présumée du territoire”.

“Des drones ont pénétré sur le territoire finlandais. Nous prenons cela très au sérieux”, a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué, ajoutant que des forces de sécurité avaient été dépêchées sur place.



La Finlande partage une frontière de 1.340 km avec la Russie.



“L’enquête sur ces événements est en cours et de plus amples informations seront communiquées une fois qu’elles auront été vérifiées”, a ajouté M. Hakkanen.





Plusieurs objets volants observés

Selon le ministère, “plusieurs objets volant à basse altitude et à faible vitesse ont été observés dans l’espace aérien finlandais, en zone maritime et dans le sud-est du pays, dimanche matin”.



L’armée de l’air a dépêché un chasseur F/A-18 Hornet pour une mission d’identification, d’après la même source.

