L’Afrique absente, le monde en crise : Le ministre Cheikh Niang plaide une réforme du Conseil de sécurité

À l’occasion de la rencontre avec les journalistes et éditorialistes organisée en marge de la 10e édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 avril 2026, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a lancé un appel à une Afrique plus décisive, mieux organisée et davantage représentée dans les instances internationales.







Le ministre a voulu recentrer le débat sur la vocation première de telles rencontres. Pour lui, le Forum de Dakar ne doit pas être un simple exercice intellectuel. « À quoi servent les émissions, les forums, si c’est pour passer le temps ? » a-t-il lancé, avant de rappeler que l’objectif est de produire des propositions concrètes, transmises aux organisations concernées (Union africaine, CEDEAO et autres entités régionales ou internationales.)







Le ministre de l’Intégration africaine et des affaires étrangères a cité l’exemple du forum de 2017, dont les recommandations ont directement conduit à la création d’une école de cybersécurité à vocation régionale au Sénégal. La preuve, selon lui, que ces assises peuvent générer des résultats tangibles lorsqu’elles s’accompagnent d’une volonté de suivi et de mise en œuvre.







Un Conseil de sécurité à réformer d’urgence







Abordant la question de l’architecture mondiale de sécurité, le ministre a estimé que le Conseil de sécurité des Nations Unies est paralysé, incapable de remplir ses missions dans un contexte international de plus en plus instable. Il a rappelé que cette institution ne reflète plus les réalités géopolitiques d’aujourd’hui avec une absence de l’Afrique et de l’Amérique latine en tant que membres permanents. C’est dans ce contexte que l’Afrique, a-t-il souligné, a développé une position commune visant non seulement à défendre la paix et la liberté, mais aussi à obtenir une réforme structurelle du Conseil de sécurité. Une revendication légitime, a-t-il insisté, pour un continent qui représente plus d’un milliard d’habitants et qui subit de plein fouet les conséquences des décisions prises sans lui.

