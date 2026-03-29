Le président du Parlement iranien affirme que Washington prépare une attaque terrestre

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré dimanche que les États-Unis planifient une offensive terrestre tout en menant publiquement des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.
"L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre", a affirmé M. Ghalibaf dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna.
Les spéculations vont bon train ces derniers jours sur le déploiement de troupes américaines au sol en Iran.
Selon le Washington Post, qui a cité samedi des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations terrestres de plusieurs semaines. De telles opérations n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran, selon ces responsables, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien par les forces spéciales et d'autres soldats.
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