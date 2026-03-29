Tournée politique : Ousmane Sonko annonce un grand meeting de Pastef à Paris le 19 avril 2026

À l’occasion de la rencontre avec ses militants à Mbour, Ousmane Sonko s’est prononcé sur une série de grands rassemblements que son parti compte organiser dans les prochaines semaines, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.

Le Premier ministre a ainsi annoncé la tenue d’un meeting de la diaspora à Paris le 19 avril prochain, avant d’évoquer un grand rassemblement à Mbacké, fief religieux et politique de premier plan. Ces deux rendez-vous s'inscrivent, selon le leader de Pastef, dans une mobilisation nationale plus large.

L’objectif affiché est de démontrer la vitalité et l’ancrage territorial de Pastef. « Le parti doit démontrer sa force et son pouvoir à maintenir le cap pour les 50 prochaines années », a martelé le président du mouvement qui affiche ainsi ses ambitions qui dépassent l’horizon du mandat en cours.