Mbao : Le député-Maire Abdou Karim Sall rassemble chefs de village et délégués pour un séminaire sur le renforcement de capacités...une première dans la commune

C’est dans un hôtel du Lac Rose que le maire de Mbao, Abdou Karim Sall, a réuni chefs de village et délégués de quartier pour un séminaire de renforcement de capacités sans précédent. Cette initiative, entièrement portée par l’édile, marque une première dans la commune, avec une mobilisation de plus de 70 participants venus de différents quartiers de sa commune.







Dans un cadre confortable et propice à l’apprentissage, tous les participants ont été pris en charge, de l’hébergement à la restauration. Une organisation saluée par les bénéficiaires, qui y voient un signal fort. À travers cette démarche, Abdou Karim Sall met l’accent sur l’importance de doter les acteurs locaux des outils nécessaires pour mieux comprendre et gérer leurs responsabilités au quotidien.







Les témoignages recueillis sur place traduisent l’ampleur de l’impact. Amadou Dia évoque une première expérience du genre après plusieurs décennies d’engagement, tandis que Mamadou Mane Pouye et Ali Pouye insistent sur l’utilité concrète des enseignements reçus et la qualité des conditions de travail.







Pour Marcel Mbaye Thiaw, cette initiative répond à un besoin réel et urgent. En réunissant, formant et valorisant ces relais essentiels de la commune, Abdou Karim Sall pose les bases d’une gouvernance locale plus efficace, fondée sur la compétence, l’écoute et l’engagement collectif.

