Saint-Louis : 4eme édition du forum féminin, violence et leadership des femmes au coeur des débats



Selon madame Sara Camara directrice de l'Institut “l’objectif de cette 4ème édition est de dépasser la théorie pour articuler savoirs académiques et récits de terrain. À travers des panels de haut niveau et des ateliers pratiques, ouverts à toutes et à tous”, de soutenir que “le Forum Féminin 2026 s'affirme comme un laboratoire de réflexion et un espace de co-construction.”

“cet événement entend également favoriser le passage de la réflexion à l’action grâce

à des ateliers pratiques et des temps d’échanges entre participant(e)s, intervenant(e)s et partenaires institutionnels", martèle-t-elle.



Le corps devient ici « verbe ». Le forum analysera les mécanismes de leadership réel en présentant la stratégie nationale SNEEG 2 (2024-2035) et des modèles d'autonomie financière comme la Méga Tontine. Un volet majeur, en collaboration avec France Volontaires, sera dédié à la tolérance zéro face aux violences de genre (VSS/VBG), avec la présentation de protocoles de protection concrets. Enfin, le dialogue entre le français et le plurilinguisme national mettra en lumière l’oralité comme un patrimoine vivant. À travers le slam et la poésie urbaine, le forum explorera comment ces voix permettent de préserver des savoir-faire et d'affirmer des identités de résistance.



Cheikh Ba ( Saint Louis)

Les 27 et 28 mars 2026, l’Institut français du Sénégal à Saint-Louis a accueilli la 4ᵉ édition du Forum féminin, autour du thème « Le corps en jeu ». Pendant deux jours, cet événement a réuni dans la capitale du Nord des voix engagées, chercheurs, artistes, sportives et actrices de terrain, pour interroger les enjeux contemporains liés aux corps féminin : travail, performance, santé, droits, langage et lutte contre les violences de genre.