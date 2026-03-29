Clôture de son premier APE de 2026 : L’État du Sénégal mobilise 304,15 milliards de FCFA

Le Sénégal a annoncé la réussite de son premier grand rendez-vous financier de l’année. Le Ministère des Finances et du Budget a annoncé, ce dimanche, dans un communiqué, la clôture avec succès du premier Appel Public à l’Épargne (APE) de l’exercice 2026, avec un résultat bien au-delà des attentes.







Lancée le 26 février dernier, l’opération s’est achevée le 26 mars après un mois de souscriptions. Au total, l’État a mobilisé 304,15 milliards de FCFA, alors que l’objectif initial était fixé à 200 milliards. Le taux de couverture atteint ainsi 152 %, traduisant un engouement marqué de la part des investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou privés.







Pour le gouvernement, ce résultat est avant tout un signal de confiance. Il témoigne, selon le ministère, de « la qualité de la signature de l’État », autrement dit de la crédibilité du Sénégal aux yeux des marchés financiers. Les fonds ainsi levés seront affectés au financement des dépenses budgétaires et à la gestion active de la dette publique, dans le cadre de la loi de finances 2026.







Le communiqué rapporte que l’opération a été structurée autour de quatre maturités : 3 ans à 6,40 %, 5 ans à 6,60 %, 7 ans à 6,75 % et 10 ans à 6,95 %. Cette architecture à maturités longues vise à optimiser le profil de la dette du pays, en étalant les échéances de remboursement dans le temps, à des conditions jugées maîtrisées.







Une levée de fonds qui s’inscrit selon le Ministère des finances, dans la stratégie plus large de mobilisation des ressources domestiques que l’État entend développer en appui au marché financier sous-régional. Le gouvernement a indiqué vouloir poursuivre cette dynamique conformément à sa Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT).

