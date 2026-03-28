Cheikh Niang botte en touche la candidature de Macky Sall à l’ONU

Interpellé sur la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a choisi de ne pas y répondre. La question, posée ce samedi en marge d’un déjeuner des éditorialistes, a été fermement écartée. « C’est une question qui n’a aucun lien avec ce que nous faisons, ce que nous avons fait jusqu’ici et elle n’a aucun lien avec le forum », a tranché le ministre, invitant son interlocuteur, notamment le journaliste qui a posé la question à se limiter au cadre de la rencontre.



Le chef de la diplomatie sénégalaise s’exprimait à l’occasion d’un point de presse consacré à la dixième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, dont il a annoncé la tenue les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.