Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations

La garde à vue du mineur interpellé samedi “a par ailleurs été prolongée”, a précisé le Pnat, confirmant des informations du Parisien.
Au total, trois personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier pour lequel le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a dit faire un “lien” avec la guerre au Moyen-Orient. Il a dit voir des “similitudes” entre cette action et des opérations menées ces derniers jours dans d’autres pays européens et revendiqués par un groupuscule, notamment à Liège et à Anvers.
Engin explosif artisanal
Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de la capitale française, devant les locaux de la Bank Of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l’établissement.
L’objet était composé d’un bidon de cinq litres de liquide, probablement de l’hydrocarbure, et d’un système de mise à feu. La charge comprenait, elle, un pétard d’environ 650 grammes de poudre explosive, selon les premiers éléments.
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