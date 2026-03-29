Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations

Deux nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre de l’enquête sur l’attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, en France, a indiqué le Parquet national anti-terroriste (Pnat), sollicité par l’AFP.

La garde à vue du mineur interpellé samedi “a par ailleurs été prolongée”, a précisé le Pnat, confirmant des informations du Parisien.



Au total, trois personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier pour lequel le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a dit faire un “lien” avec la guerre au Moyen-Orient. Il a dit voir des “similitudes” entre cette action et des opérations menées ces derniers jours dans d’autres pays européens et revendiqués par un groupuscule, notamment à Liège et à Anvers.





Engin explosif artisanal

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de la capitale française, devant les locaux de la Bank Of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l’établissement.

