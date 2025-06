Lamb : Sa Thiès foudroie Zarco en 2 minutes – Un roi est né !

Ce qui devait être une confrontation de géants s'est transformé en une exécution rapide et efficace. Avec la fougue d'un conquérant, Zarco est entré dans l'arène, fort de cinq combats sans défaite. En face de lui, Sa Thiès se tenait silencieux, presque impassible, tel un prédateur attendant le moment propice. Dès le premier coup de sifflet, la foule anticipait un ouragan.



Ce fut un véritable raz-de-marée : Zarco a avancé, confiant dans sa puissance, mais s'est heurté à un obstacle inattendu. Sa Thiès a fait face, encaissé, puis contre-attaqué. La première chute a semblé décisive, mais l'arbitre n'a pas validé le soutien. Qu'à cela ne tienne, le "lion de Guédiawaye" n'avait pas encore déployé toutes ses griffes.



Une victoire glaciale et clinique

Frustré, Zarco a réitéré son attaque, désireux d'affirmer sa présence. Ce fut une erreur de calcul. Sa Thiès a décrypté le combat comme un ouvrage transparent. Il a accueilli l'assaut, esquivé tel un danseur, puis a fixé sa position. Un mouvement, une fraction de seconde, un éclair : Zarco a été plaqué avec force et s'est écrasé. Un silence de mort a envahi le stade. L'arbitre a brandi le bras de Sa Thiès : triomphe ! Glacial, clinique, sans pitié. En moins de cinq minutes, le frère de Balla Gaye 2 a neutralisé la furie de Zarco et réalisé l'un des retournements les plus mémorables de la saison.



Un candidat au trône émerge

Ce soir, ce n'est pas simplement un lutteur qui a remporté la victoire, c'est un candidat sérieux au trône qui s'est révélé. Sa Thiès ne souhaite plus demeurer dans l'ombre. Il a prouvé qu'il était prêt. Le public est en émoi, les réseaux sociaux s'enflamment, et le nom de Modou Lô est sur toutes les lèvres. Suite à une telle démonstration, un affrontement royal paraît inévitable.