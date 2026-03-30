La Lonase lance « Sen Loto Jackpot 456 », son nouveau jeu disponible sur Lonase Bet

La Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase) enrichit son offre de jeux avec le lancement de « Sen Loto Jackpot 456 », une nouvelle formule de loto désormais accessible sur ses plateformes numériques Lonase Bet. Une innovation qui témoigne de la volonté de l’opérateur public de moderniser et diversifier ses produits à destination du grand public.
Autres articles
-
Semaine nationale de la jeunesse à Thiès : Le PR Diomaye annonce le déploiement d'infrastructures de proximité dans les communes pour la jeunesse et le sport
-
Amélioration des politiques publiques : Le président de l’assemblée nationale lance une plateforme de partage d’information entre les députés et le gouvernement
-
Mbour : " La vraie question, c’est de savoir si le gouvernement, lui, pense réellement aux élèves" (Aliou Diouf, SG Cusems)
-
Cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse à Thiès : La jeunesse scande en chœur "Nioune Diomaye laniou Beugueu"
-
Cérémonie Sargal des Lions : Sonatel, partenaire majeur du football, rend hommage aux doubles champions d’Afrique