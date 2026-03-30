La Lonase lance « Sen Loto Jackpot 456 », son nouveau jeu disponible sur Lonase Bet

La Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase) enrichit son offre de jeux avec le lancement de « Sen Loto Jackpot 456 », une nouvelle formule de loto désormais accessible sur ses plateformes numériques Lonase Bet. Une innovation qui témoigne de la volonté de l’opérateur public de moderniser et diversifier ses produits à destination du grand public.