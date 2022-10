LUTTE CONTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES : le ministère de la femme annonce un budget de 4 Milliards FCFA entre 2022-2026

A l'occasion du dîner de gala des nations unies, deuxième réunion qui se tienne chaque 6 mois, du comité de pilotage du programme conjoint pour l'élimination des mutilations génital féminines en a phase 4, en présence de Madame le ministre de la femme, le coordonnateur du système des nations unies, M Coulibaly affirme que 200 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont subi des MGF.

« Ce programme conjoint apporte un appuis technique financier à 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient pour l'accélération de l'abandon total de toute les formes de mutilation génitale féminine et soutien l'effort des pays qui veut mettre fin au MGF d'ici 2030 », a rappelé, le coordonnateur du programme, M. Coulibaly.

Les MGF peuvent entraîner de graves complications pour la santé et même la mort. Les risques immédiats comprennent une hémorragie, un choc, une infection, une rétention d'urine et une douleur intense. Les filles victimes de MGF courent également un risque accru de devenir des filles mariées et d'abandonner l'école, menaçant leur capacité à se construire un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs communautés.

Pour le programme conjoint pour l'élimination MGF, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant annonce une somme de 4 milliards FCFA pour mettre fin aux MGF, pour préserver la dignité des femmes et des filles d'ici 2026.

« depuis 2008 le programme conjoint appui le gouvernement le gouvernement du Sénégal dans le renforcement du cadre institutionnel et l'amélioration de l'ordre des services pour la prévention et la prise en charge des violence basé sur le genre et les mutilations génitales féminines, c'est pratique profondément entré sur les répétitions gravés sur la santé et l'épanouissement des femmes et des filles donc en effet l'enquête démographique et de santé continue en 2019, le taux de prévalence est de 16% pour les filles de moins de 15ans à 49 ans... », a déclaré le ministre de la femme, Fatou Ndiané Gueye.

« Avec l'objectif de réduire la prévalence des mutations génital, nôtre département vient d'élaborer dans une démarche participative et inclusive, la stratégie nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines assorti d'un plan d'action 2022-2026 d'un budget global de 4 milliards », a-t-elle éclairci.



La représentante des membres de pilotage apprécie les efforts faits dans les écoles surtout secondaires, et demande plus d'investissement dans ce secteur...et souhaite l'insertion des modules comme "l'égalité du gens". Ils appellent le ministère de la femme d'appuis les femmes et les filles dans le renforcement des capacités...



En rappel, des estimations récentes montrent qu'une femme sur quatre âgée de 15 à 49 ans a subi une mutilation génitale féminine et/ou une excision (MGF/E) au Sénégal. La pratique est répandue dans le sud et le nord du pays, notamment dans les régions de Kédougou (91,0 %), Sédhiou (75,6 %), Matam (73,3 %), Tambacounda (71,8 %), Ziguinchor (68,2%) et Kolda (63,6%). La prévalence du mariage des enfants est également parmi les plus élevées dans ces régions.