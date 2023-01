LUTTE / ADA FASS VS ZARKO : Ada Fass en route vers l’arène avec un convoi exceptionnel de scooters !

Comme à l'accoutumée, c'est un immense convoi de motos, scooters et autres véhicules, qui a accompagné le phénomène de la lutte sénégalaise, Ada Fass. Pour aller défier l’un des plus dangereux lutteurs qu’il a eu à croiser, à savoir Zarco, le chouchou de Fass a démontré qu’il compte mettre tous les atouts de son côté, bien entouré et booster par ses supporters plus que confiants.