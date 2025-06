LFR : « Une dette à 5 715,5 milliards en 2025, soit un cumul de 10 207 milliards en deux ans », des chiffres « implacables » selon Thierno Alassane Sall

Le député et président du parti République des Valeurs, Thierno Alassane Sall (TAS), a récemment publié sur sa page X (anciennement Twitter) des chiffres alarmants concernant la future loi de finances rectificative (LFR). Selon lui, alors que "le Sénégalais qui trime espérait sans doute entrevoir la fin de son calvaire" avec cette annonce, la réalité des chiffres est tout autre.



Dans une posture critique d'opposant, Thierno Alassane Sall affirme que "les chiffres de cette LFR sont implacables : la dette va s’envoler à 5 715,5 milliards en 2025, soit un cumul de 10 207 milliards en deux ans au crédit du nouveau régime."



Une dette sans impact positif pour les citoyens

Thierno Alassane Sall déplore que cette augmentation massive de la dette n'ait "sans effet ni sur le chômage, ni sur le coût de la vie, ni sur les étudiants, ni sur le monde rural, ni sur l’emploi des jeunes, ni sur les infrastructures, ni sur la santé et le bien-être collectif."



Pendant ce temps, poursuit le député, "les néo-apparatchiks se gavent de fonds politiques, financés par la dette, les prix à la pompe élevés, les denrées de base hors de portée et les sacrifices imposés aux Sénégalais".