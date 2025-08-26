L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a changé de visage : cases traditionnelles, calebasses, musique, danses et senteurs de cuisine peulh accueillent désormais les passagers pour la 2ᵉ édition du Customer Cultural Show.

« L’AIBD devient un carrefour des cultures et des nomades », affirme Achkoun Demir, directeur général de LAS, au micro de Dakaractu Mbour. Cette année, le peuple peulh est mis à l’honneur : son art de vivre, sa gastronomie, ses traditions ancestrales et ses objets symboliques sont exposés au cœur de l’aéroport pour offrir une immersion culturelle unique. Nounou Ndoye Bess, directrice artistique de Nounou Design, souligne : « Chaque objet raconte une histoire, chaque espace porte une mémoire. »

Pendant une semaine, les voyageurs peuvent goûter le lait frais, la bouillie de maïs et les sauces traditionnelles, écouter les chants et percussions peulh, découvrir bijoux, tissus, marmites et objets rares.

Un moment sensoriel, visuel et émotionnel qui fait de l’AIBD bien plus qu’un simple aéroport : un pont entre modernité et tradition...