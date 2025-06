L'Iran lance une attaque massive contre Israël, une raffinerie à Haïfa visée

L'Iran a lancé une attaque combinée et massive contre Israël, utilisant des missiles balistiques et des drones, a rapporté la télévision iranienne. Selon la même source, une raffinerie de pétrole située dans la ville israélienne de Haïfa aurait été frappée.



Cette attaque représente une escalade majeure des tensions dans la région. Les autorités israéliennes n'ont pas encore confirmé l'étendue des dégâts ni la nature exacte des cibles touchées sur leur territoire. La situation reste extrêmement tendue et est suivie de près par la communauté internationale.