L'Iran dit avoir "forcé" Israël à "cesser unilatéralement" la guerre (communiqué)

Le Conseil de sécurité nationale iranien a assuré mardi avoir "forcé" Israël à "cesser unilatéralement" la guerre, prévenant que la République islamique restait "en alerte" et était prête "à riposter à toute agression", peu après l'annonce d'un cessez-le-feu par Washington.



Evoquant "un cadeau divin", le communiqué du Conseil parle d'"une victoire et d'un triomphe qui a forcé l'ennemi à regretter, accepter la défaite et unilatéralement cesser son agression". Il ajoute que l'Iran "ne fait aucune confiance aux ennemis" et "garde le doigt sur la gâchette pour une riposte décisive et qui fera regretter à quiconque lance une agression" contre lui.