Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin

Le Commissariat Central de Kolda a procédé, ce 17 septembre 2025, à l’interpellation de six (06) individus pour vol au préjudice d’un tiers non encore identifié, ainsi que pour abattage clandestin.





Ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la présence de présumés voleurs de bétail appréhendés par la population dans un quartier de Kolda.

Informés, les éléments de la Brigade sont rapidement intervenus sur les lieux, permettant de maîtriser et de conduire les six suspects au poste de police.





Les mis en cause ont été placés en garde à vue, le temps de déterminer l’identité des victimes et de faire toute la lumière sur l’ampleur du trafic présumé.