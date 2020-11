Kolda : Le Conseil régional de la jeunesse assiste les couches vulnérables en kits scolaires.

Le Conseil régional de la jeunesse de Kolda a remis plus de mille kits scolaires à des enfants vulnérables dont les familles ont été très impactées par la covid-19. C’est pourquoi, les parents qui peinent à satisfaire la scolarité de leurs enfants au sortir de cette situation difficile peuvent pousser un ouf de soulagement. Ce matériel est composé de cartables, de cahiers, de stylos etc.



À en croire Papis Baldé, le président du Conseil régional de la jeunesse, « comme l’État ne peut pas tout faire, et nous en tant que jeunes et conscients de l’enjeu éducatif et de la situation difficile des ménages, nous venons en aide aux enfants avec nos moyens du bord. Il faut comprendre que le coronavirus a beaucoup impacté les ménages vulnérables, d’où la nécessité de les appuyer. »



Selon le président du Conseil régional de la jeunesse, cette campagne va s’échelonner jusqu’au 15 décembre et s’étendre à l’ensemble du territoire communal. Et ce, pour toucher le maximum d’enfants qui pourraient retrouver la joie des études avec cet appui.



Papis Baldé de se réjouir en ces termes : « j’éprouve une immense joie en débutant cette distribution de kits par mon quartier Sikilo. Nous nous redéployerons dans les quartiers comme Bouna Kane, Ilèle, Escale, Gadapara entre autres. Par ce geste, la jeunesse sonne l’alerte pour demander à tous le dignes fils du Fouladou de suivre l’exemple. À ce titre, le développement de Kolda doit demeurer la seule et unique préoccupation des hommes politiques… »