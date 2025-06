Kheuch Kana devant la justice : le rappeur de Guédiawaye éclaboussé par une affaire de viol et grossesse sur une élève de CM1

Une sordide affaire de mœurs bouleverse le quartier Ndiarème à Guédiawaye. Deux jeunes hommes, Cheikh Camara alias Kheuch Kana, un rappeur local très suivi sur les réseaux, et Modou Fall, informaticien de profession, sont poursuivis dans une grave affaire de détournement de mineure, de viol suivi de grossesse sur une élève de CM1. Un dossier explosif qui mêle notoriété, dérives sexuelles et abandon éducatif, dans un climat de trouble et de colère.







Tout commence par une rumeur persistante dans le quartier. Les parents de Th. Diouf, 11 ans à peine, s’inquiètent de l’état de leur fille. Ils l’amènent consulter une sage-femme, qui pose un diagnostic glaçant : enceinte de 13 semaines. Sous le choc, les parents déposent plainte auprès du commissariat de Wakhinane Nimzatt. La police ouvre une enquête pour viol, détournement de mineure et grossesse consécutive à des rapports sexuels illicites.







Les enquêteurs identifient rapidement deux suspects :







Modou Fall, 25 ans, informaticien, déjà incarcéré à Rebeuss pour un vol nocturne avec arme blanche.

Cheikh Camara alias Kheuch Kana, 27 ans, rappeur connu dans la banlieue dakaroise, détenu à Sébikotane pour possession de chanvre indien.









Les deux hommes, proches de la jeune fille, la fréquentaient régulièrement avant leur arrestation respective dans d’autres dossiers.







Selon les résultats de l’enquête rapportés par L’Observateur, bien que domiciliée chez ses parents, Th. Diouf passait ses nuits chez sa grand-mère dans une maison peu surveillée, où elle a tissé des liens étroits avec Modou Fall et Kheuch Kana. Elle rendait visite régulièrement à ces derniers, souvent dans la chambre de Modou Fall, malgré les mises en garde de la mère de ce dernier.







C’est un jour, après l’école, que tout bascule. Modou Fall attire la mineure dans sa chambre sous prétexte de discuter de Kheuch Kana, alors absent. Mais sa mère, alertée par des murmures suspects, entre dans la pièce à temps et interrompt un moment d’intimité naissant. Elle entend notamment la fillette dire qu’elle n’a pas eu ses règles depuis trois mois.







Effrayée, la jeune fille s’enfuit, donnant d’abord une version floue à ses parents. Mais la confrontation avec la mère de Modou Fall fait éclater la vérité : la mineure fréquentait régulièrement les deux hommes, parfois ensemble.







Une réquisition médicale ordonnée par la police confirme une grossesse de plus de 13 semaines.







Interpellé pour un autre dossier, Modou Fall nie toute relation sexuelle avec l’adolescente, ce que Th. Diouf confirme. Elle désigne clairement le rappeur Kheuch Kana comme étant le seul auteur des rapports sexuels ayant entraîné sa grossesse, qu’elle qualifie de « consentis », car elle était « amoureuse ».







Entendu par les enquêteurs, Kheuch Kana reconnaît les faits, mais tente de se justifier : il affirme ignorer l’âge réel de la jeune fille, bien qu’ils aient eu une relation qui aurait duré « près d’un an ».







À l’issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Le rappeur Kheuch Kana est poursuivi pour détournement de mineure suivi de grossesse, tandis que Modou Fall est poursuivi pour détournement de mineure.