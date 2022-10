Keur M'boucki / Affectation de 50 hectares par la municipalité : Un collectif de jeunes dénonce cette décision...Le maire apporte des précisions.

Le torchon brûle dans la commune de Keur M'Bouki (département de Birkelane) entre un collectif de jeunes et la municipalité avec à sa tête le maire Abdou Aziz Diagne.

Les membres de ce collectif reprochent au conseil municipal d'avoir affecté 50 ha à un projet agricole dans une forêt classée sans l'aval de la population. Les jeunes promettent ainsi de s'opposer à un tel projet de "destruction de la forêt", avant d'interpeller les autorités administratives sur son impopularité.

Du côté du maire, Abdou Aziz Diagne, ledit projet ne souffre d'aucune contestation. À le croire, une partie de la population (entre les villages de Thicatte Gallo et Kouniass) n'avait pas tout au début adhéré, mais finalement après plusieurs rencontres avec les chefs de village et d'autres représentants de la population, les uns et les autres ont compris la pertinence de ce projet.

"Ce projet agricole est important pour notre commune, car non seulement la surface qui a été affectée n'est pas utilisée par la population, mais en plus, elle servira d'espace pour le maraîchage et l'élevage. Au final, 50 emplois directs seront créés et 200 indirects", a informé le maire Abdou Aziz Diagne.

Les jeunes réclament quant à eux l'invalidation de cette décision municipale. "Même si le préfet approuve la délibération, nous allons introduire un recours auprès de la cour suprême", a martelé le président du collectif, Salif Sow.